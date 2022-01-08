حفيظ حفيظ: الاتحاد لم يتلق ردا من رئيسة الحكومة بخصوص سحب المنشور عدد 20 المعطل للتفاوض

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ اليوم السبت ان الاتحاد لم يتلق ردا إلى حد الآن من رئيسة الحكومة نجلاء بودن على المراسلة المتعلقة بطلب سحب المنشور عدد 20 المعطل للتفاوض

ولفت حفيظ حفيظ في تصريح ل(وات) على هامش أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للعدلية والملكية العقارية وأملاك الدولة المنعقدة اليوم بمدينة الحمامات الى أن الأيام القادمة ستحمل مستجدات بخصوص هذا الموضوع مضيفا أن أغلب تعاملات الاتحاد خلال هذه الفترة مع السلطة التنفيذية، نافيا أن يكون هناك أي لقاء مرتقب مع رئيس الجمهورية

من جهة أخرى عبر عن استغراب الاتحاد العام التونسي للشغل من حديث رئيس الجمهورية عن تنقيح الأمر عدد 420 المتعلق بكتبة المحاكم وتغيير سلطة الاشراف عليهم من تنفيذية الى قضائية، مضيفا ان للاتحاد موقف مبدئي بشأن هذا المرسوم وهو أن سلطة الإشراف على كتبة المحاكم هي تنفيذية وليست قضائية

من جانبه أشار كاتب عام الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية حافظ بوقرة الى انه سيتم خلال هذه الهيئة التطرق إلى جملة من المطالب المعطلة منها منحة أعباء التنفيذ ووضعية أعوان المحكمة الإدارية

واعتبر بوقرة حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تحويل سلطة الاشراف لكتبة المحاكم من تنفيذية الى قضائية ضرب لمبدأ الفصل بين السلط داعيا رئيس الجمهورية الى مراجعة قراره تنقيح الفصل 420 لتجنب توتر المناخ داخل المحاكم والادارات الجهوية