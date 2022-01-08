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سليانة : تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2022/01/08 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية سليانة، أمس الجمعة ، 33 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وفق ما أوردته، اليوم السبت، الادارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي.
وتتوزّع الإصابات الجديدة، إلى 21 بالكريب، و 6 بسيدي بورويس، و إصابتين ببرقو و سليانة المدينة، وإصابة واحدة بمعتمديتي مكثر والروحية فيما يقيم شخص واحد بقسم الأوكسيجين بالمستشفى الجهوي بسليانة .

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