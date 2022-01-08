الطقس بارد ودرجات الحرارة ستبقى منخفضة هذه الليلة وسط توقعات باستمرار الأجواء الممطرة

كشف المعهد الوطني للرصد الجوي، السبت، ان الطقس سيكون باردا ودرجات الحرارة ستبقى منخفضة هذه الليلة لتتراوح القصوى بين 11 و16 درجة ولا تتجاوز 7 درجات بالمرتفعات الغربية.

واضاف المعهد في بلاغ له، ان البلاد تمر بأجواء شتوية خالصة ستبقى متواصلة خلال الساعات القادمة وقد تم تسجيل تساقط كميات من الثلوج بعدد من معتمديات سليانة والقصرين والكاف في ظل توقعات بتواصل تساقطها.

ولاحظ المعهد نزول الامطار بأغلب ولايات الشمال والوسط ومحليا الجنوب الشرقي وسط توقعات بتسجيل أعلى الكميات ببنزرت و باجة وجندوبة علما وان الأمطار الرعدية ستكون مؤقتا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

وشدد المعهد على ان شدة الرياح تتطلب اليقظة قرب السواحل وأثناء مرور السحب الرعدية حيث تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س مما يجعل النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري علما وان البحر شديد الاضطراب إلى هائج.

ويتسم الطقس صباح غد الاحد بهبوب رياح قوية على مستوى ولاية بنزرت وسط درجات حرارة قصوى في حدود 14 درجة وهي نفس الوضعية التي تعرفها تونس العاصمة

وتسجل ولاية سيدي بوزيد درجات حرارة قصوى في حدود 17 درجة في حين تكون السحب عابرة وتبلغ درجات الحرارة بقبلي 16 درجة في حين تكون الاجواء قليلة السحب.

وتشهد ولاية صفاقس هبوب رياح قوية في حين تبلغ درجات الحرارة القصوى 18 درجة وهي نفس الظاهرة التي تعرفها ولاية مدنين التي ستسجل درجات حرارة قصوى في حدود 17 درجة .