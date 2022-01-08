رئيسة الحكومة تؤكد اهمية المحافظة على المقدرة الشرائية وحماية المستهلك

أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، السبت، ا?ن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية المستهلك يبقى من اهم ا?ولويّات الحكومة في وقت ارتفعت فيه نسبة التضخم ، خلال ديسمبر 2021 ، للشهر الثالث على التوالي

ودعت بودن خلال استقبالها بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية، ونائبته هالة حفصة، جميع المتدخلين إلى تكثيف جهود الرقابة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن في حين ستواصل الحكومة مساعدة المنظمة لتحقيق اهدافها.

واعتبر ضية أن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان ايجابيا وان المنظمة تمتلك رؤية جديدة واستراتيجية عمل مغايرة تهدف اساسا الى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي وتفعيل عمل المكاتب المحلية والجهوية.

وارتفعت نسبة التضخم في تونس للشهر الثالث على التوالي، لتصل في شهر ديسمبر 2021 الى مستوى 6ر6 بالمائة بعد ان كانت في حدود 4ر6 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2021 ونسبة 3ر6 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2021.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء، وفق بيان نشره ، يوم 5 جانفي الجاري، هذا التطور بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية من 9ر6 بالمائة الى 6ر7 بالمائة خلال الشهر الحالي وكذلك أسعار الأثـاث والـتـجهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة من8ر4 بالمائة الى 2ر5