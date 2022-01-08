سليانة: تساقط الثلوج يتسبب في إنقطاع حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 4 وبالطريق الجهوية عدد 77

أفادت مصادر متطابقة من الحرس الوطني بسليانة، لـ(وات)، بأن الثلوج المتساقطة بالمنطقة، أدت إلى إنقطاع حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 4، وذلك على مستوى صدين وسيدي منصور، وبالطريق الجهوية عدد 77، الرابطة بين منطقة اللوزة ومعتمدية كسرى.

وفي هذا السياق، دعت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بسليانة، كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر وعدم المجازفة لتجنب الحوادث.