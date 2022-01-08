عاجل -اختفاء فتاة من أمام أحد معاهد سوسة: شاب يعلم عائلتها أنها في قابس.. وهذا ما طلبه من والدها

انهاء مهام معتمد سليمان

هام: نحو الاعلان عن قرارات جديدة بخصوص ملف النفايات الايطالية

عاجل: ولاية تونسيّة تتّجه الى تسجيل موجة خامسة من كورونا

سليانة: تساقط الثلوج يتسبب في إنقطاع حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 4 وبالطريق الجهوية عدد 77

2022/01/08 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أفادت مصادر متطابقة من الحرس الوطني بسليانة، لـ(وات)، بأن الثلوج المتساقطة بالمنطقة، أدت إلى إنقطاع حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 4، وذلك على مستوى صدين وسيدي منصور، وبالطريق الجهوية عدد 77، الرابطة بين منطقة اللوزة ومعتمدية كسرى.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بسليانة، كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر وعدم المجازفة لتجنب الحوادث.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn