نابل : الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة لاعوان العدلية والملكية العقارية واملاك الدولة تقرر اضرابا يومي 25و26 جانفي الجاري

قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة لأعوان العدلية والملكية العقارية واملاك الدولة المنعقدة اليوم السبت بمدينة الحمامات الدخول في إضراب يومي 25 و26 جانفي الجاري، وفق ما ذكره كاتب عام الجامعة ،حافظ بوقرة في تصريح لوات.

وأوضح بوقرة على هامش اختتام أشغال الهيئة، أن هذا الإضراب الذي سيشمل قطاعات أعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية يأتي للتعبير عن رفض المنشور عدد 20 المعطل للتفاوض والذي أقرته رئاسة الحكومة ،وكذلك التعبير عن رفض دعوة رئيس الجمهورية الى مراجعة قرار تنقيح الفصل 420 المنظم لكتبة المحاكم والذي يهدف الى تغيير سلطة الإشراف عليهم من السلطة التنفيذية إلى القضائية

وأشار ايضا إلى أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على عدم تنفيذ اللائحة المهنية لأعوان العدلية وأملاك الدولة واتفاق 30 ديسمبر الذي تم بمقتضاه الاستجابة لبعض المطالب الاجتماعية