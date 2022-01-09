بن عروس : تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إدارة الصحة الوقائية ببن عروس، 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجرائها لـ 920 تحليلا موزعا على 901 تحليلا سريعا و19 تحليلا مخبريا، وتعلقت النتائج المعلن عنها بالعينات المرفوعة أول أمس الجمعة .

ووفق هذا التحيين لعدد الإصابات المسجلة، فان المعدل العام للتحاليل الايجابية الجملية آخذ في الارتفاع تدريجيا بفعل موجة العدوى الأخيرة، ليصل إلى 15 فاصل 44 بالمائة بعد أن كان في حدود 14 فاصل 55 بالمائة لكل مائة ألف ساكن بداية الشهر الجاري.

ولم تسجل الجهة أية حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، كما بقيت حالة الايواء بالمستشفى الجهوي في حدود حالة وحيدة تطلب وضعها الصحي الإقامة بالمستشفى، وذلك منذ منذ أكثر من ثلاثة أشهر.