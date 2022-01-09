تساقط الثلوج على 7 مناطق موزعة على ولايات سليانة والقصرين والكاف والقيروان

شهدت ال 24 ساعة الماضية، تساقط الثلوج على مستوى 7 مناطق موزعة على 4 ولايات داخلية، وهي مكثر وكسرى والروحية وعين بوسعدية من ولاية سليانة وتالة من ولاية القصرين وصراورتان من ولاية الكاف والوسلاتية من ولاية القيروان.

وبين المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ حول كميات الأمطار أصدره مساء الأحد، ان منطقة سد كساب التابعة لولاية باجة تصدرت المشهد الممطر في تونس إثر تلقيها 62 مليمترا، في حين سجلت محطات الامطار هطول 59 مليمترا على مستوى سد بوهرتمة من ولاية جندوبة و56 مليمترا على مستوى عين بوسعدية من ولاية سليانة.

وشهدت منطقة عين دراهم من ولاية جندوبة نزول 55 مليمترا في حين سجلت تبرسق من ولاية باجة نزول 54 مليمترا والكريب التابعة لولاية سليانة 51 مليمترا وفرنانة التابعة لولاية جندوبة 48 مليمترا وكسرى التابعة لولاية سليانة 46 مليمترا.

وتساقطت الامطار بشكل متفاوت الأهمية على مستوى 15 ولاية (صفاقس وبنزرت وتونس وجندوبة وباجة وزغوان ونابل والكاف وسليانة وسوسة والمهدية والقصرين ومدنين والمنستير والقيروان)، لتتراوح من مليمتر واحد بعدد من مناطق ولاية صفاقس وصولا الى أعلى الكميات المسجلة على مستوى ولاية باجة.

وتراوحت الكميات المسجلة بولاية بنزرت بين 1 مليمتر ببنزرت و 31 مليمترا بسجنان في حين سجلت العاصمة نزول 11 مليمترا وزغوان نزول 6 مليمترات بمقرن في حين تلقت نابل 17 مليمترا.

وسجلت منطقة السرس من ولاية الكاف نزول 39 مليمترا وبوفيشة من ولاية سوسة نزول 14 مليمترا في حين حصلت منطقة المهدية الميناء على 10 مليمترات والبقالطة من ولاية المنستير على 32 مليمترا وشهدت الوسلاتية التابعة لولاية القيراون على 32 مليمترا.

ولاحظ المعهد في سياق متصل بالوضع الجوي، هبوب رياح قوية خلال الساعات الماضية، بلغت سرعتها 86 كلم/ س بطبرقة و79 ببنزرت و58 بالكاف.