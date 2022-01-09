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الحرس الوطني : ضبط 6 أشخاص من اجل التخطيط لاجتياز الحدود البحرية خلسة

2022/01/09 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس البحري بميناء الصيد البحري بحلق الوادي ،يوم امس السبت من ضبط 06 اشخاص كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الاوروبي.
واشار بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم حسب تعليمات النيابة العمومية.
من جهتها ،تمكنت وحدات المنطقة البحرية بالمهدية يوم امس السبت، من ضبط شخص مفتش عنه من أجل “تكوين وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة مرتكبة ضد طفل”. وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحسب تعليمات النيابة العمومية.

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