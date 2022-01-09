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أكثر من 6 ملايين شخص استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا

2022/01/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

بلغ عدد الذين استكملوا التلاقيح ضد فيروس كورونا 6044661 شخصا وذلك إلى حدود يوم 8 جانفي الجاري، وفق ما أورده البلاغ التحييني اليومي الذي أصدرته، الاحد، وزارة الصحة.

وجاء في هذا البلاغ ان عدد الذين تلقوا جرعتين بلغ عددهم 4451869 في حين تلقى 1592792 شخصا جرعة واحدة من لقاح ذي جرعة واحدة أو كانوا أصيبوا بالكوفيد سابقا.

وذكرت وزارة الصحة، في نفس البلاغ، أن يوم 8 جانفي الجاري شهد تلقيح 10092 شخصا منهم 6318 تلقوا الجرعة الاولى و 2489 الجرعة الثانية و 1199 الجرعة الثالثة و 26 جرعة السفر.

يذكر أن عدد المسجلين على منظومة “ايفاكس” وصل،بتاريخ 8 جانفي 20222، إلى 7752491.

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