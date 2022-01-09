نابل: ارتفاع مجموع الحالات النشطة بفيروس كورونا بالمؤسسات التربوية الى 72 حالة

أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة في نابل عمر السليمي أن مجموع الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد بالمؤسسات التربوية بالجهة ارتفع الى 72 حالة من بينهم 61 تلميذا و11 إطارا تربويا وذلك إلى غاية أول أمس الجمعة.

وأضاف المصدر ذاته، مساء الاحد، أنه تم بتاريخ يوم الخميس الفارط تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بالوسط المدرسي، مبرزا انه تم اقتراح غلق قسم بمعهد خاص بنابل وقسم آخر بمدرسة إعدادية عمومية بمدينة الحمامات.

وبيّن في السياق ذاته، أن مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل سجلت بتاريخ امس السبت 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك على إثر القيام ب943 تحليلا مخبريا أي بنسبة تحاليل إيجابية تفوق 18 بالمائة.

وأشار إلى أن عدد الحالات النشطة ارتفع إلى 1256 حالة من بينها 20 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة حيث بلغت نسبة استغلال أسرة الإنعاش قدرت ب80 المائة بالقطاع العام و0 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال اسرة الاوكسيجين 6 بالمائة بالقطاع العام و 9 بالمائة بالقطاع الخاص.

وسجّلت ولاية نابل بتاريخ امس السبت حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا تعود لرجل أصيل معتمدية الهوارية يبلغ من العمل 76 سنة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1466 حالة منذ بداية الجائحة.