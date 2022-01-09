كاس امم افريقيا 2022- فوز الكامرون على بوركينا فاسو 2-1 في المباراة الافتتاحية

فاز منتخب الكامرون على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في المباراة الافتتاحية لكاس امم افريقيا اليوم بحضوررئيس الكامرون بول بيا ورئيس الاتحاد الدولي “فيفا” ورئيس الاتحاد الافريقي

وسجل اللاعب فانسون ابوبكر هدفي منتخب الكامرون من ضربتي جزاء د40 و45 زئد 3 فيما سجل لمنتخب بوركينا فاسو اللاعب غوستفو سانغاري د24