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كاس امم افريقيا 2022- فوز الكامرون على بوركينا فاسو 2-1 في المباراة الافتتاحية

2022/01/09 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز منتخب الكامرون على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في المباراة الافتتاحية لكاس امم افريقيا اليوم بحضوررئيس الكامرون بول بيا ورئيس الاتحاد الدولي “فيفا” ورئيس الاتحاد الافريقي
وسجل اللاعب فانسون ابوبكر هدفي منتخب الكامرون من ضربتي جزاء د40 و45 زئد 3 فيما سجل لمنتخب بوركينا فاسو اللاعب غوستفو سانغاري د24

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