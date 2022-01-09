المهدية – كورونا: تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع وفاة مصاب واحد وتعافي 5 آخرين

كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ354 عينة بجهة المهدية، صدرت الأحد، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة مصاب واحد مقابل تعافي 5 مصابين.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 14 بملولش و12 بالمهدية و10 بالشابة و4 بأولاد الشامخ (مع حالة وفاة) وإصابتين (02) بكل من قصور الساف وبمرداس وإصابة واحدة بدوائر شربان والسواسي وسيدي علوان.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 26322 إصابة من بينها 25147 حالة شفاء و786 حالة وفاة و389 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 181 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 132 انتفعوا بالجرعة الأولى و42 بالجرعة الثانية و6 بالجرعة الثالثة فيما تلقى مواطن واحد تطعيما بهدف السفر.