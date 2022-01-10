سيدي بوزيد:211430 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا

بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم الاحد حوالي 211430 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” رفيق نصيبي.

وأضاف نصيبي في تصريح ل(وات) أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا”بالجهة بلغ حوالي 117800 شخص والذين تلقوا الجرعة الثالثة، جرعة تعزيز المناعة، 14530 شخصا، وبلغ عدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 223 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 255437 شخصا، حسب آخر تحيين.