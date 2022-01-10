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الدكتور محمّد الدوعاجي يدعو الى عدم اغلاق المؤسسات التربويّة.. وامكانيّة تلقيح الفئة العمريّة بين 5 و 12 سنة

2022/01/10 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكّد رئيس جمعية جمعية طب الأطفال محمد الدوعاجي، اليوم الاثنين 10 جانفي 2022 ،إن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا يبدو أقل خطورة على المستوى الفردي من المتحورات الأخرى ولكن خطورته تظهر على المستوى الجماعي لأنه سريع الانتشار ما يدعو إلى توخي كل الحذر وتجنب التجمعات.

وأوضح الدوعاجي، في تصريح لـ ”راديو ماد”، أنه لا داعي لاغلاق المدارس، مستدركا بالقول ”يتعين اتخاذ تدابير جديدة مشددة لتكسير حلقات العدوى و الحد انتشار فيروس كورونا كاجبارية حمل الكمامات وتهيئة الأقسام واحترام التباعد الجسدي وضرورة تلقيح الاطار التربوي”.

من جهة أخرى، أشار رئيس جمعية طب الأطفال، إلى أّن للجنة العلمية ستجتمع غدا الثلاثاء للنظر في مسألة تعميم التلقيح للألطفال من الفئة العمرية بين 5 سنوات و12 سنة.

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