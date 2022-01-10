قفصة: إرتفاع عدد الحالات النشيطة الحاملة لفيروس “كورونا” إلى 48 حالة

أعلنت الإدارة الجهويّة للصحّة بقفصة، مساء أمس الأحد، عن إرتفاع عدد المصابين الحاملين لفيروس “كورونا” بالجهة، إلى 48 مصابا، وذلك بعد رصد 14 إصابة جديدة خلال الـ72 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أنّ نسبة إيجابية تحاليل تقصّي الوباء بالجهة لا تتعدّى حاليا 6.5 بالمائة.

كما كشفت عن أنّ مصابين إثنين من مجموع هؤلاء المصابين يقيمان بقسم “كوفيد 19” وبقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بقفصة، فيما يواصل بقيّة المصابين فترة العزل الصحّي الوجوبي بمنازلهم.

وحسب آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة، فإنّ نصف الحالات النشيطة حاليا تعود لأشخاص من معتمدية قفصة الجنوبية، فيما تتوزّع بقية الإصابات وبتفاوت على معتمديات أخرى، وهي المظيلة، والقصر، والسند، والرديف، والمتلوي، وبلخير، وأمّ العرائس.

أمّا معتمديات القطار وزانوش وسيدي عيش وسيدي بوبكر وقفصة الشمالية، فلا تزال مناطق خالية من الفيروس منذ أكثر من شهر.

وأودى فيروس “كورونا”، منذ بداية ظهوره ببلادنا، في شهر مارس من سنة 2020، بحياة 979 شخصا من ولاية قفصة، وذلك من مجموع 15 ألفا و958 شخصا طالتهم عدواه.