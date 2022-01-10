المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية يشرع في نشر النتائج المدرسية للثلاثي الأول الخاصة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية

أعلن المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، انطلاقه، بداية من اليوم الاثنين، في وضع النتائج المدرسية للثلاثي الأول من السنة الدراسية 2021-2022، الخاصة بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي،على ذمة الأولياء.

ويمكن للأولياء، حسب بلاغ صادر عن المركز، عشية اليوم الاثنين، الإطلاع على هذه النتائج عبر فضاء الولي على الرابط www.scolarite.education.tn

وأشار عدد من المواطنين على منصة التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” في تعاليقهم على البلاغ المذكور إلى عدم إمكانية الولوج إلى وجود صعوبات في الولوج إلى فضاء الولي للإطلاع على النتائج المدرسية.