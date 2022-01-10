توننداكس يتراجع ب1ر0 بالمائة في ختام معاملات حصة الاثنين

تواصل بورصة تونس للأوراق المالية معاملات الشهر الاول من سنة 2022، في تذبذب اذ اقفل مؤشرها المرجعي “توننداكس” معاملات اول حصة من الاسبوع الثاني للعام الجديد، في المنطقة الحمراء، ليتراجع بنسبة 0.1 بالمائة في حدود النقطة 6976.10 وسط حجم تداول ضعيف لم يتجاوز 2 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وبخصوص اداء الاسهم، ارتفع سهم سرياليس بنسبة 4.4 بالمائة (9.400 دينار) محققا حجم تداول ب3 الاف دينار، وواصل سهم شركة بنك تونس العربي الدولي منحاه التصاعدي ليزيد بنسبة0.2 بالمائة (59.900 دينار)مسجلا اكبر حجم تداول في الحصة ب377 الف دينار. في المقابل شملت قائمة الانخفاضات اسهم كل من بطارية اسد والشركة التونسية لاسواق الجملة بنسب بلغت على التوالي 5.3 بالمائة (1.430 دينار) و1.8 بالمائة (3.800 دينار).