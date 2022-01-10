المهدية: تسجيل حالتي وفاة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافي 6 مصابين

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ212 عينة بالجهة الصحية المهدية، صدرت الاثنين، تسجيل حالتي وفاة (02) لمصابين اثنين بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي وفيات الجائحة الوبائية بالجهة، إلى 788 حالة وفاة.

وسجلت الجهة أيضا 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع تعافي 6 مصابين.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 17 بالمهدية و10 بقصور الساف (مع حالة وفاة) و8 بالشابة (مع حالة وفاة) و3 بأولاد الشامخ وإصابتين (02) بدائرتي شربان والسواسي وإصابة واحدة بكل من سيدي علوان وملولش وهبيرة.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 26367 إصابة من بينها 25151 حالة شفاء و788 حالة وفاة و428 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 297 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي، من بينهم 220 انتفعوا بالجرعة الأولى و36 بالجرعة الثانية و40 بالجرعة الثالثة، فيما تلقى مواطن واحد تطعيما بهدف السفر خارج البلاد.