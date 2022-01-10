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تواصل التقلبات الجوية خلال الليلة القادمة وأمطار رعدية ومتفرقة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب الشرقي

2022/01/10 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تتواصل التقلبات الجوية خلال الليلة القادمة مع تهاطل أمطار رعدية ومتفرقة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب الشرقي، حسب ما افاد به المعهد الوطني للرصد الجوي، الاثنين
ويتوقع المعهد، في نشرة متابعة للوضع الجوي، تواصل انخفاض الحرارة حيث تتراوح ليلا بين 8 و13 درجة وتكون في حدود 6 بالمرتفعات الغربية.
الرياح القوية متواصلة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 90 كلم/س في شكل هبات والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال

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