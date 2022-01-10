أريانة: غلق إعدادية رياض النصر وعدد من الفصول بعدة مؤسسات تربوية بعد تسجيل إصابات بكوفيد ـ 19

أعلنت المندوبية الجهوية للتربية بأريانة، مساء اليوم الاثنين، أنه تقرر تعليق الدروس بالمدرسة الاعدادية رياض النصر لمدة أسبوع بداية من اليوم الاثنين 10جانفي، إلى غاية يوم 17جانفي، نظرا لتفاقم عدد الاصابات بكوفيد 19.

وأفاد مصدر من المندوبية بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، بلغ 15 إصابة في صفوف التلاميذ و7 إصابات في صفوف الإطار التربوي.

كما تقررأيضا غلق عدد من الفصول بتسع مؤسسات تربوية بالجهة لمدة أسبوع، بعد تسجيل إصابات مؤكدة بالفيروس في صفوف عدد من التلاميذ والإطار التربوي، تراوحت بين 8 و12 إصابة.

وتقع الفصول التي تقرر غلقها بمعاهد المنزه السادس والوفاء برواد وحنبعل وخير الدين بأريانة، وبالمدارس الاعدادية النموذجية بالمنزه الخامس وبرج الوزير ورياض الأندلس وابن خلدون و18 جانفي.