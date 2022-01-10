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عاجل: اصابة 33 طفل في روضة بهذه الجهة بالكورونا..وقرار بغلقها..

2022/01/10 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

اتخذت مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالقصرين، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بغلق روضة ا?طفال في منطقة خمودة الراجعة بالنظر إلى معتمدية فوسانة لمدة 15 يوما، وذلك بعد تسجيل 33 إصابة في صفوف تلامذة مرسمين بها بوباء كورونا، وفق المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، الزين النجلاوي.

وبين النجلاوي في تصريح ل”وات”، ا?ن عملية متابعة وتفقد نفذتها مصالح التفقد والإرشاد البيداغوجي، كشفت عن وجود 33 حالة إصابة في صفوف أطفال الروضة المذكورة، بعد إجراء تحاليل سريعة لعدد منهم ظهرت عليهم أعراض، موضحا أنه سيتم صباح غد الثلاثاء إجراء تحاليل مخبرية للأطفال المصابين لمزيد التثبت من إصابتهم من عدمها.

وشدد ذات المسؤول على أهمية دور الأولياء في حماية أبنائهم من مخاطر هذا الوباء والاحتفاظ بهم في المنزل في صورة ملاحظتهما لأعراض المرض عليهم، من إرتفاع درجة حرارة جسمهم والسعال وغيرها، تجنبا للعدوى، خاصة في ظل انتشار متحور أوميكرون سريع الانتشار.

ولفت، من جهة أخرى، إلى أن جميع المحاضن ورياض الأطفال بالجهة، محل متابعة وتفقد مستمرين في سبيل الحرص على ضمان الظروف المناسبة للأطفال وتنفيذ البروتوكول الصحي.

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