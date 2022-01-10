المنستير/”كوفيد19″: 229 إصابة إضافية و8 معتمديات من مجموع 13 معتمدية ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا

سجلت الجهة الصحية بالمنستير بتاريخ 8 جانفى الجاري، التصريح بمجموع 229 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد، مقابل التصريح بست إصابات بتاريخ 8 ديسمبر 2021، ليرتفع المجموع منذ مارس 2020 وإلى غاية 8 جانفى 2022، إلى 41 ألفا و358 إصابة، وفق ما أعلنت عنه اليوم الاثنين، الإدارة الجهوية للصحة.

وتطور عدد الحالات النشطة بتاريخ 8 جانفى الجاري إلى 1148 حالة نشطة، مقابل 97 حالة نشطة بتاريخ 8 ديسمبر 2021. وبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والمقيمة بالمؤسسات الصحية بالجهة 15 حالة مقابل 7 حالات مقيمة بتاريخ 8 ديسمبر 2021، مع وجود 64 سرير “كوفيد”، وهو عدد لم يقع الترفيع فيه إلى حدّ 8 جانفى الحالي.

وشهدت الجهة الصحية بالمنستير تطور تصنيفها إلى جهة ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا خلال الأيام الأربعة عشر الأخيرة وإلى غاية 8 جانفى الجاري، بعد أن سجلت 1086 إصابة، أي 179 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير، مقابل مستوى اختطار متوسط بتاريخ 8 ديسمبر 2021 مع تسجيل 59 إصابة خلال 14 يوما (25 نوفمبر-8 ديسمبر 2021) أي 10 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن على المستوى الجهوي.

وارتفع بتاريخ 8 جانفى 2022 عدد المعتمديات المصنفة ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا إلى 8 معتمديات من مجموع 13 معتمدية بالولاية المنستير، تتصدرها معتمدية بنبلة ب484 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، تليها صيادة لمطة بوحجر ب341 إصابة، والمنستير ب309 إصابات، والبقالطة ب226 إصابة، وقصر هلال ب186 إصابة، وزرمدين ب164 إصابة، وجمال ب139 إصابة، والوردانين ب115 إصابة لكل 100 ألف ساكن.

وتوجد أربع معتمديات ذات مستوى اختطار مرتفع، وهي طبلبة ب77 إصابة، وقصيبة المديوني ب66 إصابة، والساحلين ب52 إصابة والمكنين ب50 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، ومعتمدية واحدة ذات مستوى اختطار متوسط وهي معتمدية بني حسان ب41 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن مقابل بتاريخ 8 ديسمبر 2021 صفر معتمدية ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا، ومعتمدية واحدة ذات مستوى اختطار مرتفع (قصيبة المديوني) ب53 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، ومعتمدية واحدة (المنستير) ذات مستوى اختطار متوسط 15 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، و11 معتمدية ذات مستوى اختطار ضعيف بلغت فيها الإصابات صفر إصابة بكلّ من معتمديات قصر هلال وبني حسان وزرمدين، وإصابتين بطبلبة، و3 إصابات بكل من معتمديتي بنبلبة والساحلين، و4 إصابات بالوردانين، 5 إصابات بالبقالطة، و8 إصابات بكل من معتمديتي جمال والمكنين لكلّ 100 ألف ساكن.

وبلغ عدد الوفيات إلى غاية 8 جانفى الجاري، 1015 وفاة، مقابل 1011 وفاة بتاريخ 8 ديسمبر 2021. ووقع التصريح منذ بداية السنة الحالية بوفاة واحدة بتاريخ 2 جانفى 2022، في حين ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 39 ألفا و195 حالة تعاف، بعد التصريح بعشر حالات شفاء إضافية بتاريخ 8 جانفى الجاري.