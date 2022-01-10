عاجل: 4 وفيات و1129 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة..

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تم التصريح بها أوليا يوم أمس الأحد 9 جانفي 2022، و1129 تحليلا إيجابيا من مجموع 6341 تحليلا مخبريا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 17 فاصل 80 بالمائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الاثنين في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء، 25 ألفا و670 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس، بلغ يوم أمس 665 شخصا، ليكون بذلك العدد الجملي للمتعافين، 699 ألفا و453 شخصا.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، بلغ 424 مصابا، بينهم 10 حالات جديدة ليوم أمس الجمعة، وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 110 أشخاص، في حين يخضع 17 شخصا للتنفس الاصطناعي.