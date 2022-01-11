عاجل: ارتفاع الإصابات “بالكورونا” في سيدي بوزيد وغلق 4 فصول مدرسية بهذه المعتمديات..

أعلنت المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد في بلاغ لها اليوم الثلاثاء انه تم إغلاق 4 فصول مدرسية بسبب تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس “كورونا”.

وأشارت المندوبية في بلاغها إلى انه تم يوم أمس الاثنين غلق فصلين بإعدادية ابن خلدون بالمكناسي بعد تسجيل 21 إصابة بها وغلق فصلين آخرين بداية من يوم 6 جانفي الجاري بكل من معهد أولاد حفوز بعد تسجيل 12 إصابة في صفوف التلاميذ وإعدادية المزونة بعد التفطن إلى وجود 18 إصابة بفيروس “كورونا” منها إصابة واحدة في صفوف الإطار التربوي.

ومن المنتظر أن تستأنف الدروس بهذه الأقسام بعد َ10 ايام من تاريخ إيقاف الدروس بها.