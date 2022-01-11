برنامج Erasmus+ يتوجه الى مجال التكوين المهني: نسرين البقلوطي تكشف..

أكدت منسقة البرنامج الوطني Erasmus+ نسرين البقلوطي اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية بمدينة العلوم أنه سيتم الاهتمام خلال المرحلة الثانية من البرنامج الممتدة من 2021 الى 2027 على التبادل في مجال التكوين المهني حيث سيتم تخصيص تمويل إضافي يهم تبادل الخبرات على مستوى مراكز التكوين المهني والتعريف بالقدرات والكفاءات وقدرات الشباب الذي يدرس بهذه المراكز مع نظرائهم بأوروبا.

واشارت المنسقة الى نجاح المرحلة الاولى من البرنامج الذي يهدف الى تعزيز التبادل التعليمي وتطوير القدرات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين دول الاتحاد الأوروبي وتونس حيث تم تمكين أكثر من 5 ألاف طالب وإطار إداري من الانتفاع من برنامج التبادل وفي المقابل استقبلت جامعاتنا التونسية نحو 2622 طالبا أوروبيا لاستكمال دراسة عدة مواد في تونس.