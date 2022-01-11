مدير مدرسة ابتدائيّة بسيدي بوزيد يتحرّش جنسيا بمعلّمة.. وهذه التفاصيل

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بمدير مدرسة ابتدائية تابعة لولاية سيدي بوزيد وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها فتاة سبق و ان عملت نائبة بنفس المدرسة من أجل التحرش الجنسي ممن له نفوذ عليها و استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا.

وباحالة المحضر إلى النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي ضده من أجل التحرش الجنسي ممن له نفوذ عليه و استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا طبق الفصلين 96 و226 ثالثا.