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مدير مدرسة ابتدائيّة بسيدي بوزيد يتحرّش جنسيا بمعلّمة.. وهذه التفاصيل

2022/01/11 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بمدير مدرسة ابتدائية تابعة لولاية سيدي بوزيد وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها فتاة سبق و ان عملت نائبة بنفس المدرسة من أجل التحرش الجنسي ممن له نفوذ عليها و استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا.

وباحالة المحضر إلى النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي ضده من أجل التحرش الجنسي ممن له نفوذ عليه و استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا طبق الفصلين 96 و226 ثالثا.

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