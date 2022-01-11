رئيس الدولة يشرف على موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد بتونس

انتظم اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد بتونس لدول شقيقة وصديقة، باشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهم :
– حسن طارق، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة المغربية بتونس.
– جوزيف فيليب رنغلي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للكونفدرالية السويسرية بتونس.
– خوزي ماريا أربيلا، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية الأرجنتين بتونس.
– مريم مارتيناز لوريل، سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية كوبا بتونس.
– هيلين وينترتون، سفيرة فوق العادة ومفوضة للمملكة المتحدة بتونس.
وقد حضر الموكب عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.