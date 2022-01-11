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رئيس الدولة يشرف على موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد بتونس

2022/01/11 أخبار, المصدر, سياسة

انتظم اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد بتونس لدول شقيقة وصديقة، باشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهم :

– حسن طارق، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة المغربية بتونس.

– جوزيف فيليب رنغلي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للكونفدرالية السويسرية بتونس.

– خوزي ماريا أربيلا، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية الأرجنتين بتونس.

– مريم مارتيناز لوريل، سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية كوبا بتونس.

– هيلين وينترتون، سفيرة فوق العادة ومفوضة للمملكة المتحدة بتونس.

وقد حضر الموكب عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

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