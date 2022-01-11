بن عروس: تسجيل 402 حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت إدارة الصحة الوقائية ببن عروس، 402 حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد القيام بـ1376 تحليل عيّنة، خلال يوم أمس الاثنين.

ووفق ما أفاد به “وات”، مدير إدارة الصحة الوقائية، الدكتور فتحي اللّطيف، فقد شهد عدد الإصابات طفرة نوعية ترافقت مع انتشار الموجة الجديدة من الفيروس والتي تميّزت بشدّة الانتشار.

وأضاف اللطيف، أن حملات مركّزة تم تنظيمها خلال الأيام القليلة الماضية، وشملت خاصة المرافق المكتظة على غرار المؤسسات التربوية التي شهدت ارتفاعا في عدد الحالات المكتشفة.

ووفق هذه النتائج، ترتفع النسبة العامة للتحاليل الايجابية إلى 29 فاصل 21 بالمائة على كل 100 ألف ساكن.

في نفس السياق، لم تسجل الجهة الإعلان عن أية حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ولا إيواء أيّ مقيمين جدد بالأقسام المخصصة لكوفيد 19، لتبقى نسبة إشغال أسرّة الاوكسيجين في حدود 3 فاصل 57 بالمائة.