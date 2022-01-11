توننداكس ينهي معاملات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 24ر0 بالمائة

انهى مؤشر بورصة تونس للاوراق المالية، “توننداكس” معاملات حصة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 24ر0 بالمائة عند النقطة 64ر6992 وسط حجم مبادلات بقيمة 8ر2 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”

وتصدر سهم الشركة التونسية لاعادة التامين قائمة الارتفاعات بنسبة 3ر4 بالمائة (43ر7 دينار) علما وان سهم الشركة حقق تقدما بنسبة 4ر4 بالمائة منذ بداية السنة

كما انهى سهم الشركة العقارية التونسية السعودية معاملات الحصة في المنطقة الخضراء متقدما بنسبة 9ر3 بالمائة (42ر2 دينار)

وفي المقابل تراجع سهم التجاري للايجار المالي بنسبة 9ر5 بالمائة (28ر11 دينار) وسط حجم مبادلات ضعيف بقيمة 3 الاف دينار تلتها اسهم الشركة الصناعية العامة للمصافي بنسبة 9ر3 بالمائة (49ر0 دينار)