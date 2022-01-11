إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية السنة الدراسية، تضاعف خلال الأسبوع الأخير

تضاعف إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الوسط المدرسي منذ 15 سبتمبر 2021، خلال الفترة بين الاثنين 3 جانفي الحالي وأمس الاثنين 10 جانفي الجاري، حيث ارتفع عدد المصابين من 1120 حالة إلى 2265 إصابة، حسب ما أفاد به بوزيد النصيري مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية.

كما اضطرت الوزارة، حسب ما صّرح به النصيري لـ (وات)، عشية الثلاثاء، إلى غلق 87 فصلا و 19 مؤسّسة تربوية بسبب انتشار فيروس كورونا بها منذ انطلاق السنة الدراسية في 15 سبتمبر 2021.

وأفاد المسؤول بوزارة التربية، أن إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ بداية السنة الدراسية قد بلغ يوم 8 جانفي الجاري 1488 حالة .

ولفت النصيري إلى حرص الوزارة على احترام تطبيق البرتكول الصحي المتعلق بالوقاية من تفشي فيروس كورونا، حيث تعمد إلى غلق كل فصل تجاوز به عدد الإصابات الثلاث وغلق كل مؤسسة تربوية تجاوز فيها عدد الفصول المغلقة جراء تفشي الفيروس بها، الثلاثة أيضا.

وكانت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس “كورونا”، قد أوصت عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء، بمواصلة الدروس في المؤسسات التربوية وعدم تغيير رزنامة العطل المدرسية لهذه السنة، كما لم تقترح العودة إلى تطبيق نظام الأفواج في المؤسسات التربوية، نظرا لعدم فعاليته في وقف حلقات العدوى بالفيروس حسب ما أكدته التجارب السابقة، وفق أفاد به (وات) عضو اللجنة العلمية ومدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية، رياض دغفوس.

وفي المقابل دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان لها أصدرته في وقت سابق اليوم، إلى التعليق المؤقت للدروس في المؤسسات التربوية لمدة معينة وبتواريخ مضبوطة ومعلنة تحددها اللجنة العلمية لمجابهة “كورونا”.