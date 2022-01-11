المهدية: العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد يرتفع إلى 140 مع وفاة مصاب واحد

ارتفع العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد بجهة المهدية، الثلاثاء، إلى 140 إصابة، إلى جانب حالة وفاة واحدة، مع تعافي 13 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ431 عينة، إلى 94 بالمهدية (مع حالة وفاة) و18 بالشابة و11 ببومرداس و5 بالسواسي.

وسجلت الدائرة الصحية بشربان 4 إصابات مقابل 3 بقصور الساف وإصابتين (02) بأولاد الشامخ وإصابة واحدة بكل من سيدي علوان وهبيرة وملولش.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 26507 إصابات من بينها 25163 حالة شفاء و789 حالة وفاة و555 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 437 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي، من بينهم 266 انتفعوا بالجرعة الأولى و121 بالجرعة الثانية و49 بالجرعة الثالثة، فيما تلقى مواطن واحد تطعيما بغاية السفر.