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عاجل: 11 حالة وفاة و4865 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/01/11 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة، مساء الثلاثاء، عن تسجيل 11 حالة وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تم التصريح بها أوليا يوم أمس الاثنين 10 جانفي 2022، و4865 تحليلا إيجابيا من مجموع 19 ألفا و924 تحليلا مخبريا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 24 فاصل 42 بالمائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و707 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ يوم أمس 551 شخصا، ليتجاوز بذلك العدد الجملي للمتعافين، السبعين ألف شخص.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، بلغ 465 مصابا، بينهم 67 حالة جديدة ليوم أمس الاثنين، وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 116، في حين يخضع 22 شخصا للتنفس الاصطناعي.

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