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القصرين: حريق يأتي على جميع محتويات مرقد ذكور بمبيت إعدادية الدغرة وتحقيقات لكشف ملابساته

2022/01/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس

أتى حريق نشب، اليوم الإربعاء، في مرقد الذكور بمبيت المدرسة الإعدادية “الدغرة” بمعتمدية القصرين الجنوبية، على كامل محتوياته (70 سريرا وحشايا وأغطية وملابس التلاميذ واغراضهم …)، دون أن يسفر عن أية أضرار بشرية، وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية وتولت إخماد الحريق بالكامل، وفق المندوب الجهوي للتربية منصف القاسمي.

وأوضح القاسمي في تصريح ل(وات) أن اسباب وملابسات اندلاع الحريق لا تزال مجهولة، وقد تم فتح بحث إداري مع تحقيق أمني باشرته الوحدات الأمنية للتثبت في ملابساته، مبرزا أن فريقا من مندوبية التربية زار مكان الحريق، وتولى إيجاد مكان بديل لايواء التلاميذ (قاعة مراجعة بذات الإعدادية) في انتظار إعادة تهيئة مرقدهم لضمان مواصلتهم لدراستهم.

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