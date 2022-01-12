انتداب 2486 تونسيّا في مهن مختلفة بالخارج سنة 2021.. وهذه هي الوجهات الأكثر اقبالا

سجلت نتائج التعاون الفني تطورا يقدر بنسبة 59% حيث بلغ عدد المنتدبين المسجلين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني سنة 2021، 2486 منتديا مقابل 1562 منتدبا سنة 2020.

وقد احتل قطاع الصحة النصيب الأكبر من حيث الانتدابات حيث سجل انتداب 978 إطارا أي ما يعادل %39 من مجموع الانتدابات يليه قطاع التربية والتعليم ب- 409 منتدبا ثم الخدمات والمهن ب- 334 منتدبا فلأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية ب 231 منتدبا ثم الإدارة ب 155 منتديا ثم الإعلامية والإعلام والاتصال وذلك ب 123 منتدبا.

هذا وقد تحصلت البلدان العربية على النصيب الأكبر من الانتدابات ب 1004 منتدبا أي بنسبة 40 % وتأتي البلدان الأوربية في المرتبة الثانية ب 940 منتدبا ثم البلدان الأمريكية والآسيوية ب- 347 منتدبا تليها البلدان الإفريقية ب 127 منتدبا.

وتتصدر ألمانيا المركز الأول من مجموع البلدان المنتدبة للكفاءات وذلك بتعاقدها مع 394 منتدبا من بينهم 368 اطارا شبه صحي، تليها تليها فرنسا ب 336 منتدبا خاصة في مجال الإعلامية ومجال الصحة والإدارة والتسيير والخدمات والمهن ثم المملكة العربية السعودية وذلك بتعاقدها مع 319 إطارا، أغلبهم من الإطارات الصحية وأساتذة التعليم وفي مجال الأنشطة الثقافية والرياضية تليها كندا با 314 منتدبا وتشمل هذه الانتدابات مجالات الشبه صحي والتعليم والخدمات والمهن، ودولة الإمارات بتعاقدها مع 250 إطارا أغلبهم من الاطارات التربوية ثم دولة قطر بتعاقدها مع 205 إطارا ، أغلبهم من الاطار شبه الصحي.

ونظرا للوضع الوبائي وتأثيره على العالم ولتمكين المترشحين من فرص توظيف بالخارج، قامت الوكالة التونسية للتعاون الفني خلال سنة 2021 بتنظيم عملیات انتداب افتراضية بين المترشحين التونسيين والمشغلين الأجانب قصد انتداب الكفاءات التونسية وذلك باستعمال تقنيات التخاطب عن بعد، حيث تم تنظيم 27 مقابلة عن بعد و08 اختبارات نظرية وتطبيقية افتراضية و07 مقابلات حضوريا. كما ورد على مصالح الوكالة 131 عرض انتداب في مختلف التخصصات.

وفي إطار التعاون الثنائي والثلاثي ولمزيد تعزيز علاقات الشراكة بين دول الجنوب تم تنظيم 09 دورات تدريبية لفائدة 133 مشاركا من الدول الإفريقية والعربية من بينهم زيارات دراسية لفائدة 13 إطارا من الوكالة الغينية للتعاون الفني قصد الاطلاع على التجربة التونسية في مجال التصدير كما تم تنظيم 03 زيارة دراسية لفائدة 04 اطارات من جزور القمور قصد التعرف على تجربة تونس في مجال التعاون الفني من خلال الوكالة التونسية للتعاون الفني وزيارة دراسية لدعم قدرات اطار في مجال التصرف في النفيات.

كما قامت الوكالة بإيفاد 124 خبراء للقيام بمهمات قصيرة ومتوسطة المدى قصد تقديم المعونة الفنية في عدة مجالات كالتربية والتعليم وهندسة التكوين والفلاحة والهندسة المدنية والهندسة الريفية والجودة والإعلامية والتعاون الفني والاتصال والبيئة… وذلك في إطار التعاون مع مختلف شركائها والممولين الدوليين كالبنك الإسلامي للتنمية والمنظمة العمل الدولية والمنظمة العالمية للهجرة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و البنك الإفريقي للتنمية ..

وتجدر الإشارة إلى أن العدد الجملي للمتعاونين والخبراء التونسيين بلغ إلى غاية 31 ديسمبر 2021 21030 متعاونا.