عاجل: غلق مؤسستين تربويتين بهذه الولاية بعد تفشي فيروس كورونا

قرّرت اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بولاية منوبة، بالتنسيق مع وزارة التربية، اليوم الاربعاء، غلق مؤسسة تربوية جديدة بسبب تفشي وباء كورونا، وهي إعدادية 20 مارس بالمرناقية، وفق ما أكدته مساء اليوم، المديرة الجهوية للصحة، إيمان الحباسي.

ويستمر القرار طيلة 07 أيام بداية من اليوم، حسب الحباسي، وذلك لحصر بؤرة العدوى بالمؤسسة التربوية التي تجاوز فيها عدد الأقسام التي سجلت حالات عدوى بفيروس “كورونا” الـ3 أقسام، مع بلوغ أكثر من 3 حالات إصابة داخل القسم الواحد.

كما شمل قرار الغلق، قسم سنة أولى بمدرسة العفّة بالدندان، وذلك كاجراء احترازي هادف إلى حصر دائرة العدوى، بعد أن ارتفع عدد الإصابات الجملية بالكورونا في الوسط المدرسي بالجهة، 206 حالات، من بينها 84 حالة تم رصدها عبر الاختبارات السريعة منذ الجمعة الماضي، بعد اجراء 1062 اختبارا ب34 مؤسسة تربوية سجلت حالات إصابة بالكورونا.

وأضافت المديرة الجهوية للصحة، أن اعوان الصحة بمختلف الدوائر الصحية بولاية منوبة، يواصلون يوميا وبشكل مكثف ومنذ الجمعة المنقضي، القيام بحملات التقصي برفع الاختبارات في محيط الإصابات الإيجابية بالمؤسسات التربوية.

هذا وسجلت ولاية منوبة اليوم الاربعاء 236 إصابة جديدة، ليبلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس 711 حالة، ويشهد قسم الكوفيد بمعهد القصاب حالة إيواء وحيدة.

يذكر أنه بسبب تفشي فيروس كورونا، تم أمس الثلاثاء غلق المدرسة الإعدادية 20 مارس بدوار هيشر، والاعدادية النموذجية، والمدرسة الإعدادية المتنبي، وابتدائية نهج البلدية بمنوبة، وغلق قسم بالمدرسة الإعدادية الفجة بالمرناقية، وقسم بالمدرسة الابتدائية الهدى بالبطان، وذلك لمدة سبعة أيام.