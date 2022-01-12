المهدية: تسجيل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا وغلق أحد المعاهد الثانوية لمدة سبعة أيام

سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، الأربعاء، 169 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية لـ605 عينات.

وشهدت الجهة ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات الإصابة بالفيروس طالت المؤسسات التربوية، ما حدا بالمندوبية الجهوية للتربية، اليوم، إلى غلق المعهد الثانوي ابن سينا لفترة 7 أيام بعد تسجيل 15 إصابة بين التلاميذ والإطار التربوي.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 112 بالمهدية و20 بقصور الساف و17 بالشابة (مع حالة وفاة) و6 بالسواسي و5 بأولاد الشامخ و4 بكل من ملولش وسيدي علوان مقابل إصابة واحدة بهبيرة.

وشهد مؤشر الإيواء بقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر، من جهته، ارتفاعا ليبلغ 70 بالمائة، فيما أظهرت نتائج تحاليل العينات اليومية تماثل 10 مصابين للشفاء التام.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 26676 إصابة من بينها 25172 حالة شفاء و790 حالة وفاة و714 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 356 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 210 انتفعوا بالجرعة الأولى و68 بالجرعة الثانية و78 بالجرعة الثالثة.