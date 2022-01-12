المنستير: “كوفيد19”: خلال ثلاثة أيام غلق مدرسة إعدادية و15 قسما في 13 مؤسسة تربوية بعد اكتشاف 71 إصابة

سجلت مصالح الصحة المدرسية والجامعية بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، خلال أيام 10 و11 و12 جانفى الجاري، 71 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الوسط المدرسي، منها 69 إصابة لدى التلاميذ، والبقية لدى إطارات تربوية، مما استوجب غلق المدرسة الإعدادية منزل كامل و15 قسما على مستوى 13 مدرسة ابتدائية وإعدادية ومعهد بولاية المنستير، وفق ما أعلنت عنه اليوم الاربعاء، المندوبية الجهوية للتربية في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وأوضحت المندوبية أنّه تقرر بتاريخ 12 جانفي الجاري غلق أقسام السنة ثانية تعليم ثانوي شعبة اقتصاد وخدمات بمعهد سعيد بوبكر بالمكنين، بعد تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا لدى التلاميذ بهذا القسم، والسابعة أساسي (3 إصابات لدى التلاميذ) بالمدرسة الإعدادية الامتياز بالمنستير، والتاسعة أساسي (3 إصابات) بالمدرسة الإعدادية البقالطة، والسابعة أساسي (3 إصابات) بالمدرسة الإعدادية بقصيبة المديوني.

كما تقرر بتاريخ 11 جانفى الجاري غلق أقسام السنة الثانية تعليم ثانوي شعبة علوم (4 إصابات) بالمعهد النموذجي محمّد فرج الشاذلي بالمنستير، والسنة الأولى جذع مشترك (4 إصابات) بمعهد عليّة بورقيبة ببنبلة، والتاسعة أساسي (4 إصابات) بالمدرسة الإعدادية بزرمدين، والتاسعة أساسي (3 إصابات) بالمدرسة الإعدادية ببنبلة، والتاسعة أساسي (3 إصابات) بالمدرسة الإعدادية 3 جانفى 1934 بقصر هلال، والثامنة أساسي (3 إصابات) بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالمنستير.

وسجل بتاريخ 10 جانفى الجاري الغلق الكامل للمدرسة الإعدادية بمنزل كامل التي تضم مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي، وذلك على إثر تسجيل 20 إصابة لدى التلاميذ وإصابة واحدة لدى الإطار التربوي، وكذلك غلق أقسام السنة ثالثة تعليم ثانوي شعبة اقتصاد وتصرف (3 إصابات) بمعهد منزل نور، والسنة الثالثة تعليم ثانوي شعبة علوم تقنية (3 إصابات) بمعهد عليّة بورقيبة ببنبلة، والتاسعة أساسي (3 إصابات) بالمدرسة الإعدادية بالبقالطة، والخامسة (3 إصابات) بالمدرسة الابتدائية شاكر بالساحلين، والرابعة (4 إصابات لدى التلاميذ وإصابة لدى الإطار التربوي) بالمدرسة الابتدائية بوزويتة بقصر هلال، حسب ذات المصدر.