بودن تؤكد انفتاح الحكومة على وسائل الاعلام لدى لقائها وفدا ممثلا لنقابة الصحفيين

أكدت رئيسة الحكومة نجلاؤ بودن لدى لقائها بقصر الحكومة بالقصبة الأربعاء، يرئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي ونائبته أميرة محمد، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، على انفتاح الحكومة على وسائل الاعلام وحرصها على تسهيل عملها وتقديم المعلومات اللازمة للصحفيين، ايماننا بدور الاعلام الأساسي في تبليغ مشاغل المواطنين وإرساء حرية التعبير كمبدأ أساسي في المسار الديمقراطي.

وأكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن اللقاء مثل مناسبة للتداول والنقاش في كل القضايا المتعلقة بقطاع الاعلام في تونس، كما تم خلاله طرح عديد المواضيع التي تتعلق بالحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين في قطاع الاعلام ودعم حقوق الصحفيين من خلال التعهد بتسوية وضعية عدد من العاملين في الاعلام العمومي والاتفاق على استئناف المفاوضات في كل الملفات المتعلقة بقطاع الاعلام.

ودعا رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى تكثبف اتصال الحكومة خاصة في هذا الظرف الذي تعيشه بلادنا واطلاع المواطنين على القضايا الراهنة.