أريانة: تعليق الدروس بثلاث مؤسسات تعليمية إضافية بسبب فيروس “كورونا”

أعلنت المندوبية الجهوية للتربية بأريانة، مساء اليوم الأربعاء، أنه تقرر تعليق الدروس بكل من معهد خير الدين باشا بأٍريانة المدينة، وبالمدرسة الإعدادية النموذجية المنزه الخامس والمدرسة الإعدادية برج البكوش، لمدة أسبوع بداية من اليوم إلى غاية يوم 19جانفي، نظرا لتفاقم عدد الإصابات بكوفيد 19.

وأفاد مصدر من المندوبية، لـ(وات)، بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تفاقم بالمؤسستين المذكورتين، بعد أن تقرر يومي الاثنين والثلاثاء غلق عدة أقسام بهما لمدة أسبوع، إثر تسجيل إصابات مؤكدة في صفوف التلاميذ والإطار التربوي.

كما تقرر، أيضا، غلق 6 فصول بـ5 مؤسسات تربوية بالجهة لمدة أسبوع، بعد تسجيل إصابات مؤكدة بالفيروس.

وتبعا لقرارات الغلق الصادرة اليوم، ارتفع عدد المؤسسات التربوية بجهة أريانة التي شملها هذا الإجراء، ليبلغ 23، بين معاهد ثانوية ومدارس إعدادية وابتدائية اغلقت منها لحد الآن 7، في حين تم تعليق الدروس بعدد من الأقسام في البقية.