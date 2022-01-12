نابل: 741 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال يومين..

سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحّة بنابل خلال اليومين الأخيرين، 741 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع مجموع الحالات النشيطة إلى 2032 حالة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة بنابل على صفحتها الرسمية.

وأفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحّة، بنابل عمر السليمي، اليوم الأربعاء، في تصريح لـ(وات)، ان التحاليل الأخيرة المجراة بتاريخ أمس الثلاثاء، والبالغ عددها 1253 تحليلا مخبريا، أسفرت عن تسجيل 368 حالة، أي بنسبة تحاليل إيجابية تناهز الـ30 بالمائة.

وأضاف المصدر ذاته، ان مجموع حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، ارتفع إلى 26 حالة، حيث بلغت نسبة استغلال أسرة الإنعاش قدرت بـ90 المائة بالقطاع العام، و0 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال اسرة الاوكسيجين 9 بالمائة بالقطاعين العام و الخاص.

ويبلغ بذلك مجموع الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل، 53185 حالة، منها 49685 حالة تعافي، في حين بلغ عدد الوفيات 1468 حالة.