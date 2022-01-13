تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

يتسم طق، الخميس، بظاهر شتوية بامتياز مع درجات حرارة منخفضة ونزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال و محليا الوسط و الجنوب. وتتوقع مصالح الرصد الجوّي أن تكون هذه الأمطار أكثر غزارة بالمناطق الشرقية للبلاد يرافقها تساقط البرد بأماكن محدودة و تساقط الثلوج بالمرتفعات، التي تفوق 700 متر.

وتهب الرّياح شمالية شرقية قويّة نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقيّة المناطق. ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب وتتراح درجات الحرارة القصوى بين 03 و07 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 08 و14 درجة ببقية المناطق وتصل الى 16 درجة بالجنوب الغربي.