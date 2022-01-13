شابّان يغتصبان طفلة قاصر ويصوّرانها عارية.. وهذه التفاصيل

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة تونس ومالي..خبر _عاجل

وزارة الصحة: تطعيم 10907 شخصا ضد كورونا يوم 11 جانفي الجاري

سامي الطاهري: “نحن مقدمون على مناخ اجتماعي متوتّر”

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

2022/01/13 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يتسم طق، الخميس، بظاهر شتوية بامتياز مع درجات حرارة منخفضة ونزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال و محليا الوسط و الجنوب. وتتوقع مصالح الرصد الجوّي أن تكون هذه الأمطار أكثر غزارة بالمناطق الشرقية للبلاد يرافقها تساقط البرد بأماكن محدودة و تساقط الثلوج بالمرتفعات، التي تفوق 700 متر.

وتهب الرّياح شمالية شرقية قويّة نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقيّة المناطق. ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب وتتراح درجات الحرارة القصوى بين 03 و07 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 08 و14 درجة ببقية المناطق وتصل الى 16 درجة بالجنوب الغربي.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn