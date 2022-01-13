وزارة الصحة: تطعيم 10151 شخصا ضد كورونا يوم 12 جانفي الجاري

ذكرت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أنه تم بتاريخ يوم الاربعاء 12 جانفي الجاري تطعيم 10151 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح خلال شهر مارس الماضي الى 6.078.905 شخصا

وأضافت وزارة الصحة أن عدد الذين استكملوا التلاقيح ضد كورونا يتوزع بين 4.475.736 ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا و 1.603.169 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى ان اجمالي عدد التلاقيح بلغ بذات التاريخ 12.463.191 جرعة

وأفادت وزارة الصحة أن عدد المسجلين على منظومة ايفاكس لتلقي التلاقيح بلغ بذات التاريخ 7.776.059 مسجلا داعية كل الراغبين والراغبات في تلقي التلاقيح الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس

وجدير بالاشارة الى أن وزارة الصحة ذكرت في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد الى أن نسبة التحاليل الايجابية ضد كورونا بلغت 26.05 بالمائة من مجموع 24271 تحليلا منجزا بتاريخ يوم الثلاثاء 11 جانفي الجاري