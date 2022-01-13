المنستير: حالة وفاة و437 إصابة بفيروس “كورونا” إضافية و1991 حالة نشطة



سجّلت الدائرة الصحية ببنبلة من ولاية المنستير، حالة وفاة بفيروس “كورونا” المستجد، بتاريخ 11 جانفى الجاري، ليتطور مجموع الوفيات بالجهة منذ مارس 2020، إلى 1018 وفاة، وفق ما أعلنت عنه، اليوم الخميس، الإدارة الجهوية للصحة.

وارتفعت الإصابات بفيروس “كورونا”، منذ مارس 2020، إلى 42 ألفا و220 إصابة، بعد التصريح بتاريخ 11 جانفى الجاري بجملة 437 إصابة إضافية.

وتواصل النّسق السريع لانتشار عدوى فيروس “كورونا” بالجهة الصحية بالمنستير، حيث سجّل خلال الـ14 يوما الأخيرة وإلى غاية 11 جانفى الجاري، 1887 إصابة، أي 311 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن .

وتعدّ الجهة، المصنفة ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا، 12 معتمدية من جملة 13 معتمدية ذات اختطار مرتفع جدّا، حيث تتراوح فيها الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بين 621 إصابة بمعتمدية بنبلة، و110 إصابة بمعتمدية بني حسان.

وتفوق الإصابات على مستوى 7 معتمديات، 330 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، في حين تصنف معتمدية واحدة وهي معتمدية الساحلين، ذات اختطار مرتفع، مسجلة 65 إصابة خلال ذات الفترة.

وشهدت الجهة، تضاعف عدد الحالات النشطة التي بلغت 1991 حالة بتاريخ 11 جانفى الجاري، مقابل 929 حالة نشطة بتاريخ 7 جانفي.

وارتفع،أيضا، عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، إلى 20 حالة، من بينها 10 حالات بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، 5 في قسم الإنعاش والعناية المركزة، والبقية يتوزعون على أقسام أخرى من هذا المستشفى، مقابل 18 حالة بتاريخ 10 جانفي الجاري، منها 8 حالات بالمستشفى الجامعي.

وتعدّ المؤسسات الصحية العمومية بالجهة إلى حدّ 11 جانفي الجاري، 64 سرير “كوفيد”، مقابل 76 سرير كوفيد بتاريخ 11 نوفمبر 2021، إذ وقع منذ 12 نوفمبر الفارط، التخفيض في عدد أسرة “كوفيد” إلى 64 سرير بالمؤسسات الصحية العمومية.

وعرفت الجهة الصحية بالمنستير بتاريخ 11 جانفى الجاري، التصريح بـ9 حالات تعافي جديدة ليتطور مجموع حالات الشفاء منذ بداية فيروس “كورونا”، إلى 39 ألفا و211 حالة تعافي.