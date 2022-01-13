بنزرت: تنفيذ 7528 عملية مراقبة تجارية ورفع 1096 مخالفة منذ موفى أكتوبر المنقضي

أفاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، سامي البجاوي، اليوم الخميس، بأن مصالح الرقابية المشتركة نفّذت منذ موفى أكتوبر الماضي وإلى غاية 10 جانفي الجاري، تنفيذ 7528 عملية مراقبة، افضت الى تحرير 1096 مخالفة وتنفيذ 9 قرارات غلق، وحجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية المتنوعة منها 73 الف بيضة، وحوالي 11 طنا من الخضر والغلال، و45 قنطارا من الفرينة المدعمة، و43 طنا من المواد العلفية، و2285 علبة تبغ و2763 لترا من الزيت المدعم، و340 كلغ من اللحوم الحمراء، و20 طنا من المواد الكيميائية.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات” بالجهة، انه والى جانب الاعمال الرقابية، تم العمل على ضمان انتظامية التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية، من خلال التدخل لدى المجمع المهني المشترك للخضر والغلال لتدارك بعض النقص في منتوج البطاطا نتيجة تقاطع الفصول حيث تم ضخّ 1800 طن من البطاطا، علاوة على توزيع اكثر من مليون لتر من الزيت المدعم بكافة معتمديات الولاية، وتوزيع كميات استثنائية بالمناطق الريفية قدّرت بـ 78 ألفاو452 لترا ، وذلك بداية من الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر المنقضي 2021، وضخ 560 ألف بيضة في السوق خلال فترة رأس السنة الإدارية.

وأكد أعضاء اللجنة الجهوية لمراقبة تطور الاسعار وضمان انتظامية التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي خلال الاجتماع الدوري الملتئم اليوم بمقر الولاية تحت اشراف الكاتب العام للولاية حمادي بن عمر، على مواصلة تفعيل الأدوار الرقابية لمختلف الهياكل المسؤولة للحد من كل مظاهر الخروج عن القانون، ولاسيما منها ظواهر الانتصاب الفوضوي، والتجارة الموازية، والتهريب، والتلاعب بالأسعار، ومختلف المواد المدعمة.

كما تم التشديد خلال الجلسة على تفعيل اعمال اللجان الفرعية للجنة الجهوية لمراقبة الأسعار، ومواصلة تعبئة الجهود بشأن ملف تزويد جميع المناطق والاحياء بجميع المواد الاستهلاكية واحترام الاسعار.