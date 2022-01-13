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الايقاف الفوري عن العمل لمدير مدرسة ابتدائية ببنزرت وفتح تحقيق

2022/01/13 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفادت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الخميس، أنه تم الايقاف الفوري عن العمل لمدير مدرسة ابتدائية ببنزرت بسبب شبهة سوء معاملة وتم فتح تحقيق في الغرض، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية.

ولفت المندوب العام لحماية الطفولة، مهيار حمادي، اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الحادثة تتمثل في شبهة سوء معاملة معنوية لمجموعة من التلاميذ من قبل مدير المدرسة.

وأضاف أنه تم اليوم الاستماع الى مجموعة من التلاميذ المعنيين، لافتا الى أن التحقيقات هي التي ستبت في الحادثة وستفضي الى الادانة من عدمها.
وتجدر الإشارة إلى أن مندوب حماية الطفولة ببنزرت رفع طلبا للنيابة العمومية مرجع النظر في فتح بحث في الغرض.

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