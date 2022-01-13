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عاجل: هذه هوية الشخصين الذين تم وضعهما في الاقامة الجبرية

2022/01/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكدت اذاعة موزاييك نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان بلحسن النقاش هو أحد العنصرين المشمولين بقراري الوضع تحت الاقامة الجبرية الصادرين اليوم الخميس 13 جانفي 2022 عن وزارة الداخليّة.

وارتبط اسم بلحسن النقاش بالقضية المتهم فيها فتحي دمق والتي تعلقت سنة 2013 بالكشف عن مخطط لتنفيذ سلسلة من الاغتيالات تستهدف قاض وإعلاميين وسياسيين والتي أعيد تكييفها من طرف محكمة التعقيب كقضية إرهابية وأصدرت بشأنها مؤخرا بطاقة ايداع بالسجن في حق فتحي دمق من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.

أما الشخص الثاني المشمول بقرار الوضع تحت الاقامة الجبرية فيدعى لطفي دزيرة ويرجح أنه مشمول بقضية إرهابية منشورة لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب.

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