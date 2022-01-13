أريانة: تعليق الدروس ب7مؤسسات تعليمية إضافية بسبب تفشي فيروس “كورونا

أعلنت المندوبية الجهوية للتربية بأريانة، مساء اليوم الخميس، تعليق الدروس ب7 مؤسسات تربوية جديدة شهدت تفاقم عدد الإصابات ب فيروس كورونا ، ليرتفع عدد التي تم غلقها منذ يوم 11 جانفي إلى 14 مؤسسة

ويهم قرار تعليق الدروس كلا من المدرسة الاعدادية 18 جانفي بأريانة ،ومعهد حنبعل ،والمدرسة الاعدادية دار فضال، والمدرسة الاعدادية بحي الغزالة، والمدرسة الابتدائية حدائق المنزه 2 ،ومعهد المنزه السادس والمدرسة الاعدادية البستان بسكرة، لمدة أسبوع بداية من اليوم إلى غاية يوم 20 جانفي الجاري .

وأفاد مصدر من المندوبية، لـ(وات)، أنه تقرر أيضا غلق ثمانية أقسام ب7 مؤسسات أخرى لنفس المدة إثر تسجيل إصابات مؤكدة في صفوف التلاميذ والإطار التربوي.