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قابس: إقرار حظر الجولان بـ8 معتمديات للحد من تفشي فيروس “كورونا”

2022/01/13 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قرّر، اليوم الخميس، المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية قابس، قدور براهمي، بعد التشاور مع أعضاء اللّجنة الجهوية لمجابهة “كورونا”، حظر الجولان بمعتمديات قابس الكبرى (قابس المدينة وقابس الجنوبية وقابس الغربية)، ومارث والمطوية ووذرف ومطماطة ومطماطة الجديدة، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد ابتداء من اليوم الخميس، وذلك من الساعة العاشرة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، وفق ما ورد في بلاغ تم نشره للعموم على الصفحة الرسمية للولاية، .
يذكر ان الوضع الوبائي لفيروس “كورونا”، شهد تدهورا ملحوظا في ولاية قابس خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغ عدد الحالات النشطة حسب المعطيات المقدمة اليوم من قبل الإدارة الجهوية للصحة 503 حالات، فيما بلغت نسبة الاختطار بالجهة، 125 إصابة لكل 100 الف ساكن.

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