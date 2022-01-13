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تفاصيل وفاة كهل في حادث اصطدام قطار بسيارة على مستوى مدينة صيادة..

2022/01/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أسفر حادثا اصطدام قطار بسيارة على مستوى مدينة صيادة بولاية المنستير جدّ اليوم حوالي الساعة الرابعة مساء عن وفاة سائق السيارة على عين المكان وفق ما أفاد به وات الكاتب العام للنقابة الأساسية للحماية المدنية بالمنستير أشرف بن سعيد.
وتدخلت فرقة الحماية المدنية بقصر هلال لتخليص الجثة و تسليمها إلى الحرس الوطني .
والضحية متقاعد أصيل مدينة طبلبة حسب أحد أقاربه الذي وصف الحادث بالمروع .

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